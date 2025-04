ENNE JA PÄRAST Kuidas lühiajaliste üürnike poolt rappida saanud korterist sai pärast «Kodud rahaks» saadet luksuslik Vahemere pesa

Korter, mis on näinud kümneid lühiajalisi üürnikke, kandis endas nende «külaliste» liigagi nähtavaid jälgi. Auk diivanis oli vaid algus – selgus, et keegi oli suutnud saada jagu ka seinast. Kohapeale kaasatud kinnisvaraekspert Reno, kes on Hispaanias kinnisvara üürimisega tegelenud juba üle 16 aasta, jäi korraks sõnatuks. Uusi üürnikke sellesse korterisse? Mitte mingil juhul – vähemalt mitte enne tõsist muutust.