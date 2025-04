OLED NENDE SEAS? Neid inimesi mõjutab täiskuu seekord kõige rohkem

Fookuses on tasakaal meie suhetes. Oma individuaalsuse väljendamine, partneriga arvestamine ja talle vajaliku ruumi andmine, et kõik saaksid väljendada oma tahet, tundeid ja soove. Ent selles kontekstis tekib ka haavumine, tasakaalutus, impulsiivus. Vastavad olukorrad, mille juured võivad olla juba kaugel, saavad nüüd aga eredalt välja valgustatud, et jõuda mingisuguse küllastumise, täitumise ja vabanemiseni. Need olukorrad peavad ära kulmineeruma.