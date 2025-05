Neptuun on üks n-ö transpersonaalseid planeete, kuna see liigub väga aeglaselt ning kirjeldab sügavamaid protsesse, mis on toimumas inimkonna alateadvuses. Merejumala järgi nime saanud rohekassinine taevakeha koosneb gaasidest ja vedelikest ning sellel puudub konkreetne tahke pind – nii on Neptuun väljendanud oma rolli ka astroloogias kui illusioonide ja allhoovuste meister, mis loob alateadlikke suundumusi.