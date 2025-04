ELU25 Juku-Kalle Raid: TEHTUD! Puust ja punaseks. Miks oli täna tarvis läbi lõigata vene õigeusu kiriku nabanöör Moskvaga

Käime kiirelt läbi mõned punktid, mis tõestavad, et Vene õigeusu kiriku ja Moskva patriarhaadi tegevus Eestis on olnud ohtlik. Tänane otsus polnud mitte usuvabaduse piiramine, vaid Venemaa sõjalise ning poliitilise organisatsiooni sulgemine Eestis.

Teeme seda nii lühidalt ning selgelt, et võid alljärgneva lugeda ette oma 100-aastasele vanaisale või 6-aastasele lapsele.

1) Moskoviitide kirik on juba hiljemalt 16. sajandist olnud Venemaa poliitiline käepikendus, meil pole vist vaja korrata ka seda, et Moskva kirik, mille Tallinna sümbolistlik "ikoon" Nevski katedraal elik sibulakuur pole mitte vaimsuse ega õigeusu kants, vaid Vene sõjariigi käepikendus. Mis on muuseas ehitatud ilma ehitusloata.

2) Vene kiriku tõeliseks patriarhiks on Vladimir Putin. Senikaua kui see organisatsioon siin tegutseda saab, tegutseb siin täiesti vaba randmega ka Venemaa luure ning teostatakse sõjatoetust Venemaale.

3) Vene kirik on oma loomult igasuguse demokraatia ning vabaduse vaenlane. Me peame sellele mõtlema senikaua, kuni Moskva patriarhaat mingi üksusena Eesti Vabariigi territooriumil eksisteerib. Sest see on justnagu vaenlaste vaimne raketibaas.

4) Moskva julgeolekukiriku juht, patriarh Kirill ütles 28. augustil 2024 aastal, et kiriku seisukohalt pole Nõukogude Liit lagunenud. aastal.Ta teatas konkreetselt, et Moskva patriarhaadi "alluvuses" mingeid uusi riigipiire ei eksisteeri, pole olnud ega saagi olema.