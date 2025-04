Pressinõukogu arutas Brigitte Susanne Hundi kaebust: Elu24 ei rikkunud head ajakirjandustava

Brigitte Susanne Hunt kaebas pressinõukogule, et kirjutas off the record (mitte avaldamiseks) Elu24 peatoimetajale Katrin Lustile oma isiklikult Facebooki kontolt, kui ilmus artikkel tema ja Severinas Jakubauskase kohta, et Elu24 teaks, et tema ja Severinas Jakubauskas ei ole paar.

Kaebaja lisas, et pidas vajalikuks seda infot tõe huvides personaalselt ja privaatselt usalduslikus suhtes Katrin Lustile mainida, kuid Katrin Lust vihjas öeldu Elu24 toimetusele ning kaebaja sõnu kasutati sõna-sõnalt temaga konsulteerimata ja luba küsimata.

Kaebaja selgitas, et ta soovis, et ta eraelus surkimine lõpetataks ning liiguks tõene informatsioon. Kaebaja leiab, et ajakirjanik ei pidanud kinni informatsiooniallikale antud lubadustest. Samuti leiab kaebaja, et ajakirjandusel on moraalne kohustus kaitsta konfidentsiaalseid informatsiooniallikaid. Kaebaja hinnangul on artikliga rikutud ka tema privaatsust.

Elu24 vastas pressinõukogule, et tegemist ei ole allikakaitse juhtumiga. Toimetus lisas, et ei ole avaldanud ühtegi artiklit, kus oleks lubamatult avaldatud vihje andnud allika nimi. Elu24 märkis, et artiklini jõuti alles olukorras, kui kaebaja ise oma Instagrami kanalil Elu24 küsimuse ja oma vastuse enda suhtestaatuse kohta avaldas. Elu24 leiab, et ei saa rikkumiseks pidada, et toimetuses arutatakse kaebaja antud vihje sisu. Lisaks märgib toimetus, et kaebajale ei ole allikakaitset lubatud. Elu24 ei leia, et kaebaja privaatsust oleks rikutud, sest kaebaja edastab meediale vihjeid ise või teeb oma eraelu kohta avaldusi oma avalikul Instagrami kontol. Lisaks teenib kaebaja avaliku elu tegelase ja mõjuisikuna raha just oma eraelust sotsiaalmeedias avaldusi tehes.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei olnud toimetusel kaebajaga allikakaitse kokkulepet. Lisaks küsis toimetus kaebajalt küsimuse suhtestaatuse kohta üle ning kaebaja avaldas toimetuse küsimuse koos enda vastusega ka oma sotsiaalmeedias.