ISTUS KATUSEL Tallinna kesklinnas märgati metslooma, välja kutsuti päästeamet

«Kui jõudsin pojale lasteaeda järgi, siis oli lasteaia kõrval päästeauto. Arvasin, et tulekahju. Päästekomando tegi pilte ja me mõtlesime, et huvitav, mida nad pildistavad Nüüd asi selge,» öeldakse Lassmanni postituse kommentaarides. «Metsloomasid satub aina rohkem linnadesse ja paljud neist täitsa linna elama kolinud. See tundub olevat mingi üle-euroopaline protsess,» tõdeb teine kommenteerija. «Kui puud lehtes oleks, siis poleks tema linnatiiru keegi märganudki. Kassid kõhus ja tagasi metsa,» avaldab kolmas arvamust.