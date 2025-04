Pärast vaarao Tutanhamoni säilmete analüüsimist leidsid teadlased geneetilisi tõendeid, mis viitavad sellele, et ta varajane surm oli osaliselt tingitud korduvast malaariasse haigestumisest, kirjutab Daily Mail .

See sääskede kaudu leviv haigus on tänapäeval ravitav, kuid vaarao Tutanhamoni ajal rohkem kui 3300 aastat tagasi võttis see elu.