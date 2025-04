Kaks ja pool aastat tagasi infarkti saanud Kristjan Jõekalda: täna tunnen ennast tunduvalt paremini kui enne infarkti

Veidi vähem kui nädal pärast seda, kui Kristjan Jõekalda 2022. aasta sügisel tähistas 51. sünnipäeva, tabas meest infarkt.

«Ta tiksus juba ammu, aga midagi hullu esialgu polnud. Ma ei taha ju kutsuda niisama kiirabi, et ah, mul valutab, tulge sõitke siia. Kiirabi peaks ikka asja eest käima,» rääkis Jõekalda toona Elu24-le.

Kuna aprill on südamekuu, käis Jõekalda ETV saates «Ringvaade», kus tõdes, et praegu on tema enesetunne suurepärane.

«Ma tunnen ennast tunduvalt paremini kui enne infarkti,» tõdes Jõekalda saates. «Ilma naljata! Võtan rohtusid, tablette erinevaid, mida on vaja võtta. Suurepärane, mul on ülimalt hea olla, ma hakkasin enda eest rohkem hoolitsema kui enne kõike seda. Väikest viisi kõnnin, jälgin toitumist!»

Kahe ja poole aasta jooksul pole infarkt endast tunda andnud.

«Algul mulle tundus, et ma olen täpselt samasugune nagu enne infarkti. Mind ju ei lõigatud lõhki, ma polnud kuskilt katki. Midagi sellist ju polnud. Aga ma olin nii nõrk, eneselegi teadmata, kui hakkasin uuesti püüdma midagi teha, siis see oli väga raske,» tõdeb telemees.

«Ma ei suutnud ronida teisele korrusele mööda treppi. Algul tundus, et mis see on. Aga ei, see võttis võhma välja, hingeldasin, olin läbi. Aga tasapisi tuleb see tagasi ja ainult sellega, et tuleb treenida.»