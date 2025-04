ELU25 Peeter Espak: torusiili joomine terveks ei tee. Viimane aeg kuulutada pseudoteadus kuritegelikuks!

Rohkem-kui-kahe-soo vandenõu levitajad vangi!

Teadupärast on tänasel päeval ka Eestis levinuks saanud pseudoteaduslik väide, et sugusid olevat rohkem kui kaks. Kuigi see on täiesti ilmselge ja ümberlükkamatu loodusteaduslik fakt, et inimliigi sugusid on kaks: mees ja naine. Samamoodi on väide, et sugu on võimalik muuta, ebateaduslik ning kuulub muinasjutumaailma koos kõikvõimalike mittebinaarsete, pansooliste ja ennast kassiks, hobuseks või šoti mägikitseks pidavate inimestega.