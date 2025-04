«MÕRVARLIKUD SUGULASED» Surmav pangarööv! Väikelinna pangadirektor kaotas elu pelgalt müntide pärast

1989. aasta oktoobris tuli ilmsiks, et ühes Missouri väikelinnas on aset leidnud pangarööv. Duo 5 saates «Mõrvarlikud sugulased» rääkisid uurijad, et kõige kummalisem oli juhtunu juures see, et ühtegi märki sissemurdmisest polnud ning samuti ei käivitunud alarmid!