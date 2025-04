AITA LEIDA SÜÜTAJA! Põltsamaal panid kurjad käed põlema taluturu kioski: keegi lihtsalt põletas maha minu eluunistuse...

Ööl vastu esimest aprilli süüdati kella 00.00–03.00 vahel Põltsamaa-Jõgeva mnt 4. kilomeetril, suunaga Jõgeva poole, Sulustvere külas, tee ääres asuv teisaldatav hoone.

«Keegi kuri inimene lihtsalt põletas maha minu eluunistuse...» kirjutab Põltsamaa kogukonnagrupis üks sealne kodanik. Ta palub abi süütaja leidmisel. «Sellest hoonest pidi saama 24/7 avatud iseteenindav taluturg. Soovisin nii anda oma panuse kohalikku kogukonda, et koostöös väiketalunike ja -ettevõtjatega pakkuda parimat kohalikku toodangut.»

Ta märgib postituses, et kuivõrd kiosk oli ehitusjärgus, puudus selles elekter ja kahjuks ei olnud jõutud ka veel kindlustust teha.

«Loodan südamest, et süütaja leitakse, see oli minu kaheaastane järjest rügatud vaev unistuse poole ja olin peaaegu seda valmis saamas,» kirjeldab taluturu omanik toimetusele ja lisab, et kohal käisid ka kriminalistid ning süütamise asjus on algatatud uurimine.

«Teate, ma olen elus väga palju raskust näinud ja tean, et nutmine ega teki alla pugemine ei aita! Alustan uuesti ja hetkel otsin uut maja, et kuskilt alustada,» kirjeldab naine, et pürgib oma unistuste poole. «See oleks hetkel Eestis ainulaadne kontseptsioon, et teha koos teiste väikeettevõtjate ja koduköögi tunnustega inimestega koos kogukonna pood.»

Foto: Erakogu

«Appi, mis toimub??? Uskumatu!» imestatakse ka postituse kommentaariumis. «Kohutav tragöödia! Loodan südamest, et see inimene / need inimesed leitakse ja järgneb vääriline karistus.»

Postituse kommentaariumist tuleb välja, et kogukond oli taluturu pärast äärmiselt elevil. Välja on käidud suisa ettepanek teha korjandus. «Ma juba ootasin väga seda maja. Õnne südamega tehtud töö varises lihtsalt kokku.» «​Lihtsalt masendav, kui palju kurjust ja kadedust on inimestes.»​

Vaata galeriist, milline nägi taluturg välja enne süütamist:

Esialgne kahju on 15 000 eurot

PPA pressiesindaja Ragne Keisk kinnitab, et ka politseini on kõnealune teave jõudnud.

«1. aprilli hommikul anti häirekeskusele teada, et Jõgevamaal Põltsamaa vallas põles öö jooksul maha puidust müügikiosk.»

Esialgne kahju on väidetavalt 15 000 eurot.