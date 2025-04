Ameeriklanna Lois Gibson kolis 70ndate algul, 21-aastaselt Los Angelesse, et nautida sealset glamuurset elu. Ta oli modell ja tantsija, ning unistas näitlejanna karjäärist. Gibson jõudis isegi ajakirjade kaante vahele, sealhulgas Playboysse, ning tema tulevik näis olevat helge. Seda hetkeni, mil ta sattus iseenda korteris sarivägistaja küüsi, vahendab rnz.co.nz .

«Ta peaaegu tappis mu ja kõik, mis ma olen pärast seda teinud, on olnud reaktsioon,» kirjeldas Gibson läbielatut. Naise eesmärk oli oma ründajast ise visand joonistada. Gibsonil oli tolleks hetkeks portreejoonistamises kogemus olemas, sest ta oli turistidele joonistanud tuhandeid pilte. «Kõik ütlevad, et mälu järgi on võimatu visandit joonistada. Vale! Sa pead lihtsalt olema hoolas ja kannatlik.»