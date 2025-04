17-aastasele Helerile ei ole see kõik veel tänasenigi kohale jõudnud. «Kui minu nimi seal laval välja hõigati, ma ei suutnud seda uskuda. See oli nii ootamatu minu jaoks,» tunnistab ta.

Ta meenutab, et esitas avalduse hea sõbranna mahitusel. «Olime just koos, kui see kandideerimine eelvooru algas ja ta ütles, et ma pean osalema. Siis saatsingi selle meili ära.»