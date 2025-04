«Meil pole pikaajalistest tagajärgedest aimugi.» Välismaa dokumentaalfilm võttis vaatluse alla veipimise epideemia

E-sigarettide tarvitamise ehk veipimisega on algusest saati käinud kaasas uskumus ja lobitöö, et need aitavad suitsetamist maha jätta. Austraalia dokumentaalfilmis räägivad eksperdid, et eriti populaarsed on e-sigaretid just nooremate seas ning nende puhul on lugu tihti vastupidine: kes alustab veipimisest, jõuab suurema tõenäosusega ka suitsetamiseni. Samuti rõhutatakse, et veipimise pikaajalistest terviseriskidest pole veel piisavalt head ülevaadet.