ORIGINAAL VÕI MITTE? Brigitte Susanne Hunt ärritus, kui tema Chaneli kotti peeti võltsinguks

Möödunud aasta suvel jagas Brigitte Susanne Hunt Instagramis, et kaunis valge kotike tema käes on Prantsuse moemaja Hermès' võltsing. «Hermès replica 150 euro eest ja auga tunnistan seda. Ma ei pane oma raha sellele, et paista välja rikas, kui ma ei ole miljonär. Ma panen oma raha investeeringutesse, enesearengusse ja elamustesse,» sõnas Brigitte toona.

«Ma avaldan sulle kohe mitu salaviisi, kuidas sa saad oma bränditooteid osta nii, et sa säästad TUHANDEID eurosid ja mitte keegi ei saa aru, et sa kannad feik asju. Sa näed neid asju kandes välja rikas – ja kas see pole enamjaolt disainerite kandmise eesmärk? See postitus ei ole ilus ja eetiline, aga ma jagan sulle, mida päriselt ka staarid ja mitte-staarid teevad. Häbi kaob, raha jääb,» lisas ta. Hiljem võttis naine süü omaks, et tema teguviis olin väär.