ELU 25 VIDEO! Gruusia president Salome Zurabišvili Juku-Kalle Raidile: Gruusiast on saamas Putini Venemaa

Gruusia puhul läks väärtuskonflikt liiga suureks, et senisel kursil jätkata. Kuni autoritaarse kursi võtmiseni oli Gruusia valitsusel selles koostöös võtmeroll."

Gruusia kohta võib kahjuks öelda, et mingil moel on nad endale taaskord ise jalga tulistanud.​

Venemaal miljardeid teeninud ärimees Bidzina Ivanišvili taktika võimule tulemise asjus oli aga vägagi korruptiivne. Tema kasutas otseselt raha ja äraostmist. Tema vaimne pojukene – partei „Gruusia unistus“ võitis ka viimased valimised ning ilmselgelt on võetud suund taaskord Venemaale.

Ning võitjad ähvardavad kaotajaid, Saakašvili istub türmis ja pole üldse ebatõenäoline, et sinna saadetakse talle seltsiks veel tülikaid opositsioonitegelasi.