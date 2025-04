Tuuli Roosma pere külastas Jaapanis maagilist paika: on uskumatu, mis siin iga 20 aasta järel tehakse

Reisisaate «Meie aasta Jaapanis» uues osas jätkub Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaare perekonna seiklus ning seekord minnakse külastama Jaapani kõige pühamat paika, kuhu tavaturist ei sattu.

Saate alguses kiirustab pere rongile ning olles rongis istet võtnud imestavad Arbo ja Tuuli, et nägid just midagi sellist, mida tavaliselt Jaapanis ei näe – jooksvat jaapanlast, kes pole oma aega piisavalt hästi planeerinud ning kiirustab, et mitte ühistranspordist maha jääda. «Jaapanlased ei kiirusta kunagi,» ütleb Tuuli.

Tuuli Roosma pere Jaapanis seiklemas. Foto: Kanal 2

Šinto pühapaik – Ise tempel – asub Honshu saarel. Šinto on jaapani päritolu paljude jumalatega loodususk. Keskset pühakirja selles usundis pole ja igas pühamus on oma kummarduse objekt. «Iga jaapanlane peaks vähemalt korra oma elu jooksul siin käima,» ütleb Tuuli. «Väga maagiline, väga uhke on siin,» jagab ta oma esmamuljeid. «Viljaait on see tempel tegelikult,» lisab Arbo rääkides pühamust, millel on ainult üks uks ja mitte ühtegi akent. Eestlane tunneb aga ennast siin koduselt, tõdevad nad.