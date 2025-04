Teema kisti avalikkuse ette, kui Severinas ​Jakubauskas jagas Instagrami loos klõpsu Brigitte südamlikust hüvastijätukirjast, mis seltskonnastaarile aga tohutult haiget tegi. «Kirjutad kellelegi ilusa kirja, et ma tänan sind selle ilusa aja ja kogemuse eest – ja kui sa näed, et see pannakse avalikult üles. Keda ma peaks üldse Eestis veel usaldama?» sõnas naine pisarsilmi.



Muu hulgas kinnitas ta, et tahtis Severinasega abielluda. «Sellega oli nii, et ta oli mulle nii kaua rääkinud, et kihlume. Ja siis me olime Balil. Ja siis Krisliniga pakkusime, et me oleme Balil, teeme ära. Meil on siin üks sõrmus üle. Krislinil oligi. Ja täpselt nii oligi.»​