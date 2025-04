VIDEOINTERVJUU Juubelikontserti tähistanud Púr Múdd pälvis enne lavale astumist erilise tunnustuse: kohe hea tunne on esinema minna

Väärika sündmuse raames liitusid eile meestega laval Ines, Grete Paia, Koit Toome ning bändi esimene solist ja asutajaliige Joonas Alvre.​



Enne, kui mehed lavale astusid, said nad teada, et nad on pälvinud ühe tunnustuse:

«Saime just teada, et võitsime Kuldmunal hõbemuna. Mis tähendab siis seda, et me tegime ühe laheda video Circle K tarbeks,» räägib Púr Múdd ​asutaja Oliver Rõõmus.



Kuldmuna on 1998. aastast toimuv Eesti loovuse festival, kus tunnustatakse Eesti parimaid turunduskommunikatsioonilahendusi​​.



«Kohe hea tunne on minna lavale, kui täna on juba midagi võidetud,» lisab teine bändiliige Joonatan Siiman.



Bänd Púr Múdd on tegutsenud küll juba kümme aastat, kuid Joontan on olnud Oliveriga ühes paadis seitse aastat: «Oleme algusest peale võtnud selle mõtte, et teeme ühte bändi ja täiega. Et poleks mingit seitse erinevat projekti korraga ning oleks üks südameasi.​ See on üks põhjuseid, miks täna siin meie kontsert toimub.»



«Töökus ja järjepidevus on meid koos hoidnud. Oleme seljatanud kõik rasked ajad, nagu näiteks koroona,» nendib Oliver lisaks.



Duo on suuresti tuntud ka enda humoorikate muusikapalade poolest, mis on inspireeritud just skandaalidest ja need leiab üles tihti peale just Oliver: «Ma ei tea, kas mu algorütm on katki, aga mulle kipuvad jah need skandaalsed videod ette tulema ja siis ma kiiresti salvestan ning seejärel teemegi loo​.»



Mehed on teinud lugusid näiteks Kaja Kallasest, Silvia Ilvesest, Brigitte Susanne Hundist ja Tomas Legrandist.