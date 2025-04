HÜVASTI TEATRID? Vestlusõhtule ​«Salajutud» tulid topelthinnaga piletid müüki: näitlejad õpivad tunde tekste pähe, aga mida nemad teevad..

Reedel, 4. aprillil toimus Alexela kontserdimajas taskuhäälingu «Salajutud» vestlusõhtu, mida juhtisid blogija Mallukas ning sisulooja Kristina Pärtelpoeg. Suurüritus​e lõpus paljastasid naised, et aasta lõpus tuleb veel üks vestlusõhtu kontserdimajas.

«Hind on naljanumber. Käisin viimati kolm tundi teatris 25 euro eest,» kirjutab toimetusele üks naine, kes on šokeeritud ürituse piletihinnast.