VIDEOINTERVJUU Púr Múdd juubelikontserdil esinenud Grete Paia kergitas tulevikuplaanidelt saladuseloori: väga lahe asi tuleb!

4. aprillil küttis elektroonilise muusika duo Púr Múdd Tallinna kruiisiterminalis lava kuumaks. Loomulikult astus kontserdil üles Joonatan Siiman​i abikaasa Grete Paia.



Paia on kaasa löönud paljudel artistide juubelikontsertidel, ent enda muusika kontserdi magas ta maha.



Kuigi enda juubelikontserti naine ei tähistanud, tuleb tal suve lõpus augustis 30. juubel: «Mul tuleb sel aastal 30. juubel. Isiklikult! Ma arvan, et see on isegi olulisem. Ma väga ootan enda sünnipäeva. Elu on praegu seda näidanud, et iga aastaga läheb aina ägedamaks ja aina ägedamad inimesed tulevad mu ellu. Mitte, et varem poleks mu elus ägedad inimesed olnud, kuid õiged inimesed on kõrvale jäänud ja elu üllatab!»



«Küll tuleb ka minu kui artisti juubelikontsert, aga ma arvan, et sinnani on väga väga pikk maa. Siiani on olnud vinge sõit,» lisab Paia, kes on muusikaga tegelenud üle poole oma elust.



Lisaks paljastab lauljanna, et tal tuleb varsti välja uus muusikapala: «Mul tuleb varsti välja uus lugu koostöös ühe artistiga. Nii lugu kui ka partner oli väga ootamatu valik. Selline väike kõrvalpõige minu viimaste aastate teekonnast​. Väga lahe asi tuleb!»



Millises lossis tahaks muusik oma juubelikontserti ning keda ta sinna kutsuks, vaata juba videointervjuust: