Oleme tulnud just läbi keerulisest varjutuste perioodist ning viibime keset võimsat üleminekulist aega, mis võib tuua kaasa rohkem pingeid, probleeme, ärevust ja intensiivseid emotsioone, millega silmitsi seista.

Paljud inimesed vajavad praegusel ajal rohkem toetust, et iseenda ja oma eluga toime tulla. Kuna inimeste vajadused ning arusaamine toetusest võib olla vägagi erinev, võib see tuua suhetesse lahkhelisid. Eriti juhul, kui mõlemad osapooled läbivad korraga omi protsesse. See kehtib nii sõprade, pereliikmete, töökaaslaste kui ka armastajate kohta.