ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Noor naine langes väidetavalt oma ekskallima korraldatud grupivägistamise ohvriks​

Saates räägib Kertu, et viibis mullu koos tollase kallima Ivoga ühes Tallinna rannaäärses korteris, kuhu nad plaanisid ühiselt elama asuda. Kertu sõnul tarvitati seal alkoholi ja Ivo tunnistas talle, et pani tema keefiri sisse korgijooki. Naine seostab just seda hetke sündmuste algusega.

Tema mäletamist mööda hakkas seejärel päevade jooksul korterisse saabuma Ivo sõpru, ent Kertu mälestused on katkendlikud. Talle meenuvad üksikud hetked, näiteks see, kuidas ta ärgates nägi üht meest oma pükse üles tõmbamas ja püksilukku sulgemas. Kertu sõnul möödus ligi kuus päeva nii, et ta ei saanud sellest peaaegu arugi. Hiljem tuvastati tema uriiniproovist suur kogus unerohte.

Kahtlused vägistamise kohta tekkisid naisel siis, kui ta avastas oma reitelt ja jalgadelt verevalumeid ning sigareti kustutamise jälgi. Kertu kahtlustab, et põlevate konidega üritati kontrollida tema teadvuselolekut. Hiljem pöördus naine haiglasse, kus talle selgitati, et säärased vigastused võivad viidata grupivägistamisele. Kertu suunati ohvriabisse, kust ta on saanud olulist tuge.

Kertu jutu kohaselt oli tema endisel elukaaslasel Ivol organiseeritud väidetavas grupivägistamises keskne roll. Ta usub, et Ivo võis sellega tasuda oma võlga. Naine kartis politsei poole pöörduda, sest Ivol on sidemed kuritegeliku maailmaga ning teda hakati ähvardustega mõjutama. Üks väidetav vägistaja saatis talle sõnumi, milles mainis allilmas tuntud nime, kes neid kaitseb.

Saates selgub, et Ivo on tänaseks surnud ja teised mehed eitavad süüdistusi. Nad väidavad, et Kertu on hoopis ise narkomaan ja liiderdaja, kellele meeldis koos Ivoga pidu panna.