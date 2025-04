VIDEO Näitlejameisterlikkus tõi edu! Saate «Täheks sündinud» võitis teatrikooli lõpetanud Marek Tammets

Saates selgus, et Tammetsil on veel mõned leivanumbrid, millega ta tuntud inimesi hästi jäljendab. «Vello Orumets, kindlasti. Eks neid on veel: Sal-Saller, Jüri Homenja ja Jaak Joala,» loetles ta. Tammets tunnistas, et on oma erilist oskust kasutanud ka õhtujuhtimisega seotud töös. «Mul on kuidagi läinud nii, et ma olen käinud õhtuid juhtimas, siis ma teen ka sellise laulunumbri sinna sisse, et oleks kõigil lõbusam.»