Beckhamite perekonnale lähedased allikad väidavad, et vennad Brooklyn (26) ja Romeo (22) on praegu tülis.

Lisaks Brooklynile ja Romeole on Davidil ja Victorial veel poeg Cruz (20) ja tütar Harper (13) ning on toodud välja, et pereliikmed on varem olnud üksteisega väga lähedased.