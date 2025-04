Pilt on illustreeriv

Soome ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et kultuuriajaloolase Annakaisa Suomineni sõnul on soomlaste tervituskultuur muutunud. Vähe ja harva tere öelda armastavad soomlased lähtuvad töökohtadel tihti kirjutamata reeglist, et kolleege teretatakse vaid kord päevas, kui sedagi.