«Ta varastas minu unistuse!» Kerdo Mölderi ja Henrik Normanni vaheline tüli kogub hoogu

Henrik Normannil on käsil ehitustööd, millega ta tegeleb Hiiumaal oma maja juures, kirjutab Õhtuleht. Parasjagu on käimas kuuri ehitus ja nagu maal ikka, vaatab töö vastu iga nurga pealt, kuid see kõik pakub Normannile palju rõõmu, sest kauaaegne unistus maaelust on täitunud.