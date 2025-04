Ühismeedias meenutatakse näitleja Märt Visnapuud: väga kurb, kui nii andekad inimesed nõnda noorelt meie hulgast lahkuvad

Ta töötas Eesti Draamateatris aastatel 1984–1992 ja Ugalas aastatel 1993–1995. Ta on mänginud filmides «Küljetuul», «Hundiseaduse aegu», «Näkimadalad», «Surnuaiavahi tütar», seriaalides «Kired», «Kelgukoerad», «Süvahavva»​ ja telelavastuses «Džuudopoisid».

«Kogu minu põlvkond mäletab seda meest ennekõike telelavastusest «Džuudopoisid», mis oli lausa niivõrd hea, et päris paljud poisid just seetõttu tee judo juurde leidsid,» kirjutab Lauri Birkan Facebookis. «Ja ehkki palju hiljem avastasin ka ühe teise hea spordifilmi «Küljetuul», jääb Märt Visnapuu minu jaoks alatiseks õpetaja Martiniks. Väga kurb, kui nii andekad inimesed nõnda noorelt meie hulgast lahkuvad. Alles mõni päev tagasi lugesime Val Kilmeri kohta, kel oli aega antud vaid 65 aastat, nüüd aga Märt Visnapuu, kes lahkus kolm aastat nooremana...»

«Märt oli põnev inimene. Temaga oli huvitav rääkida. Ükskord ta helistas ja palus, et ma talle koos kaameraga külla tuleksin, sest tundis hinges vajadust luuletusi lugeda. Mikk Nurga tuli kaasa ja salvestas heli. Puhka rahus, Visnapuu,» ütleb Rasmus Merivoo.

«Film, mis on mind alati lummanud. Head küljetuult taevastel teedel,» ütleb Inna-Inga Kalmus

«Märt sõidab nüüd tähtede tagustel teedel – seal, kus enam muresid pole, teda enam ei olegi siin... No kõik mäletavad teda filmides «Küljetuul», «Hundiseaduse aegu», «Näkimadalad» ja loomulikult telelavastustes «Džuudopoisid»,» kirjutab Gert Kallas. «Vähesed teavad aga, et «Õnnelind Flamingo» Vahuri osatäitjaks pidi algselt saama just tema, aga liisk langes siiski Allan Noormetsa kasuks,» ütleb ta ning jagab nostalgilist fotot.