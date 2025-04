As Everi võidukus järgneb hertsoginna Netflixi sarja «With Love, Meghan» («Armastusega, Meghan») edukale debüüdile, mis oli vaatajate seas hitt, hoolimata meedia laialdasest kriitikast ja mõnedest fännidest, kes nimetasid saadet igavaks ja kontaktist väljas olevaks, kirjutab Business Insider .

Sarja kohta ilmus kümneid negatiivseid artikleid, et selles pole kontakti tavavaatajaga ja kritiseeriti, et Meghani nõuanded on ajast ja arust. Lisaks olevat tal sageli sattunud juuksed toidu sisse.