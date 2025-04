«Lauluväljak ei ole kummist.» Välismaised artistid, kelle kontserdid on meelitanud kohale väga suure publiku

Eestlaste kohta võib öelda, et tegu on kontserdirahvaga ning maailmakuulsate staaride ja ansamblite kontserdid huviliste vähesuse all üldiselt ei kannata. Kuigi paljude naaberriikidega võrreldes ei tundu Eesti publikunumbrid just meeletud, on need meie rahvaarvu arvestades siiski märkimisväärsed ja meelitavad ka rahvast piiri tagant. Millised kontserdid on toonud enim publikut?