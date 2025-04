Sellest sümbioosist sünnib tavaliselt romantikat, kirge, sädemeid, loovust ja lihtsalt elurõõmu. Et seekord leiab see aset vee-elemendis, on nende kohtumine tundeküllasem, empaatilisem, õrnem ja tõepoolest, veelgi voolavam. Veenuse fookus on praegu sissepoole, nii et otsitakse sügavamalt, mida tähendab armastus, rõõm ja naudingud.