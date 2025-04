UUED VÄÄRTUSED Sünnipäevalaps Lauri Pedaja: suured peod, alkohol ja pohmellid on jäänud nooruspõlve

4. aprillil 38. sünnipäeva tähistav näitleja ja endine juuksur Lauri Pedaja toob välja, et pole juba kümme aastat oma sünnipäeva uhkelt tähistanud ega seda kuidagi esile toonud, sest nii on näha, kellel see päriselt meeles on. Eelmisel aastal abikaasast lahku läinud ja vallaliseelu nautiv Lauri ütleb, et tõelised väärtused on tema jaoks aeg pere ja lähedastega ning suured peod, alkohol ja pohmellid on jäänud minevikku.