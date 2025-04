PULMAD PAUSIL? Kerdo Mölder pisarsilmil: naise sõna jääb alati peale

Ansambel Respet solisti Kerdo Möldri kolmapäeval tehtud Facebooki postitus on ajanud fännid segadusse. Nimelt kirjutab Mölder, et pulmakutseid ei tasu oodata ning teatab pisarsilmil autoroolis istudes, et naise sõna jääb alati peale. «Mina olen enda jaoks ühe asja selgeks teinud. Ükskõik, kuidas sa ei püüa. Ükskõik, kuidas sa ei palu. Siis naise sõna jääb alati peale.»