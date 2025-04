Millisel juhul tohib politseinike tööd pildistada ja filmida? PPA: me ei ole uusi piiranguid seadnud

Nädalajagu päevi tagasi kajastas ERR ühe eraisiku poolt Tallinna halduskohtusse esitatud vaidlust, kus inimene leiab, et tal on õigus politsei- ja piirivalveameti (PPA) hooneid avalikus ruumis pildistada ja filmida. Politsei seevastu väidab, et neil on seda õigus muu hulgas muutunud julgeolekuolukorra tõttu keelata.