KLÕPSUD Nooblis hotellis ööbinud strippar Marco Tasane kulutas Pariisis üüratu summa: kui reisin, siis ikka laristan!

Marco Tasane ehk strippar Marco on oma veidrate, aga naljakate muusikavideotega pakkunud meelelahutust juba pikka aega. Ta on andnud välja palju lugusid, nende seas on populaarsemad «Spordipäev» ja «Kreeka jumalanna». Samuti teeb mees vahvaid sünnipäevaõnnitluse videoid.​



Ei ole saladus, et hiljuti 50. juubelit tähistanud mees armastab end aeg-ajalt poputada ja niisiis ühendaski mees varakevadel puhkamise, pidutsemise ning enda poputamise reisina.​​