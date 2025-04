ÜLEVAADE Tänased aprillinaljad: kartulimahl, söödav tšekk ja kepphobusega abilinnapea

«Lõhnab nagu just ahjust tulnud pitsa, millel on tugev pepperoni noot!»

Energiamüügiga tegelev ettevõte Elektrum Eesti naljatleb sotsiaalmeedias, et «Ampritasude tõusu valguses paigaldab Elektrum edaspidi diiselgeneraatoritega laadijaid. Baltikumi suurim roheenergia müüja Elektrum teatas 1. aprilli varahommikul, et tuleviku laadimispunktid töötavad diiselgeneraatoritel.»

«Oled unistanud hommikusöögist ilma pannipesuta? Nüüd on see võimalik! Lihtsalt sulata ja naudi.»

«Transpordi eest vastutava abilinnapeana on mul hea meel, et aina rohkem kergliikureid tuleb Tallinna liiklusesse. Aga kordaksin üle mõned reeglid kepphobuste kasutamisel. Kindlasti hoidke kahe käega kinni, ohutuse jaoks on see äärmiselt suure tähtsusega ning samuti rõhutan üle, et nii nagu kõik teised kergliikurid, tuleb jätta oma kepphobune vastavalt ettenähtud parkimisalale!»