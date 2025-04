Operatsiooniks valmistuva Metsavana prognoos aprilliks: reede õhtul keerab ilm ära

«Käin praegu karkudega ja 15. mail lähen Pärnu haiglasse operatsioonile. Kõigepealt tehakse vasak jalg korda ja pärast parem jalg, puusaliigese vahetamine. Karkudega saan siin kakerdada.» Kuigi mehel on tervise osas viimasel ajal mitmel moel kaebusi olnud, on ta telefoni teel rääkides üsna optimistlik Metsavana.

Eelmise aasta sügisel nakatus ilmatark koroonasse. «Covid, kurat võtaks, võttis vasaku jala alt ära, ei saanud pükse ega sokke jalga. Tallinna arstid ei julgenud seda välja öelda, aga Pärnu arst ütles, et seda küll tõestada ei saa, aga see on Covidi tagajärg. Üks päev oli palavik, paar päeva hiljem näitas test, et positiivne. Pärast seda ei olnud midagi, kuid kaks ja pool nädalat hiljem oli vasak jalg alt läinud. Pärnu arst küsis, kas olen kuulnud jala veresooneinfarktist.»