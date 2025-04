USA pedofiili Jeffrey Epsteini enda vägistamises süüdistanud Virginia Giuffre andis 2019. aastal intervjuu BBC saatele «Panorama». Giuffre teatas nüüd sotsiaalmeedias, et sattus liiklusõnnetusse ja naise väitel ütlesid arstid, et tal on elada vaid paar päeva.

Foto: BBC Panorama via AP / Scanpix