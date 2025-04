«Ei saa seda endale hoida...» Mari-Ojasaar Parve ühismeediasse postitatud fotod tekitasid paraja segaduse

«Minu käest on korduvalt küsitud, et millist trenni ma teen, et oma head figuuri olen suutnud säilitada. Aga samas saan ka umbes sama palju õnnitlusi, et ma taas beebiootel olen. Üks hetk tunnen end super hästi ja kiidan oma keha, sest ma tõesti teen pea iga päev trenni. Ja siis tuleb keegi ja peaaegu patsutab mu kõhule ja soovib õnne. Muidugi ma vaatan üllatava ilmega ja sisimas kukub miski minus iga kord kokku...»

«Mul on tekkinud tunne, et ma ei saagi oma keha päriselt tagasi. Mul on olnud kolm erakorralist keisrilõiget ja see aasta külastasin Kõhukliinikut, et arstilt uurida, mida ma ometi tegema pean. Saingi diagnoosi: minu alakõhulihased on uinuvas olekus. Ja lisaks, mida rohkem treenin, seda enam tugevnevad ülakõhu lihased ning alakõht läheb veelgi enam ümaraks.»

Ta avaldab, et on pea kaks kuud teinud erilisi harjutusi selleks, et kõhulihased taastuksid.

«Pean kõvasti pingutama, et hoida korsetilihaseid pingul. Ja olgugi et ise tunnen end paremini (mis ongi minu eesmärk), pakkus Balil üks spaateenindaja, et küllap olen lõhnatundlik, kuna hormoonid möllavad. Ja suunas pilgu mu kõhule. Taaskord hingasin sügavalt sisse ja ronisin kohe oma pettunud mõtetest sirge seljaga välja.»