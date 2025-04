«Allahindlus Eesti moodi!» Apsakas hinnasildil võeti ühismeedias ette

Redditis jagatakse klõpsu küsimusi tekitavast Maxima kampaaniasildist.

«Võimalik vaid Maximas»​, visatakse kommentaariumis nalja.

Ehkki esmapilgul nähtub sildilt, et kaks pakki juustu on kliendikaardiga soodsam osta, siis pärast väikest matemaatikat on selge, et nii see siiski ei ole. «Kampaania pakkumine» on sootuks kallim.

«Kas sa aitäh ikka ütlesid?», naljatatakse kõnealuse postituse all kommentaariumis. «Suur ja värviline silt = eludiil!»

Mõni aga märgib, et kui arvutada ei mõista, oledki rahast ilma. «​Juba vanarahvas teadis rääkida, et lollidelt tulebki raha ära võtta.​»

Maxima reklaamikampaania. Foto: Kuvatõmmis Redditist

Maxima kommunikatsioonijuht Janika Jaago möönab, et tõepoolest on kaupluses olevale hinnasildile on sattunud vale hind.

«Toote tavahind peaks olema 1.19 euro asemel 1.69 eurot,» märgib ta.

Maxima korrektne reklaam. Foto: Maxima

«Teatavasti on hinnasiltide vahetus meie kauplustes manuaalne töö ning seetõttu võivad aeg-ajalt sellised eksitused inimlike apsakate tõttu juhtuda,» tõdeb Jaago. Uurides, kas kõnealustest apsudest ka kaupluseid teavitatakse või jõuavad need vaid sotsiaalmeediasse, sõnab ta: «Meie head kliendid ikka annavad meile teada, kui midagi sellist on ette tulnud. Tänu sellele saame üldjuhul taolised apsakad kiiresti parandatud.»

«Oleme oma klientidele selle eest väga tänulikud ja julgustame neid alati meie poole pöörduma, et saaksime üheskoos meie kliendikogemust veel paremaks muuta.»

TTJA kommunikatsioonijuht Aap Andreas Rebas tõdeb, et nendeni laekub eksitava hinnateabe kohta siiski üksikuid vihjeid. «Jaekaubanduses tuleb aeg-ajalt ette inimlikke eksimusi. Meie soovitus on juhtida eksimusele tähelepanu poes kohapeal, et kaupleja saaks esimesel võimalusel vea kõrvaldada. Eksitava hinnateabe osas laekub TTJA-le üksikuid vihjeid, üldjuhul kõrvaldatakse rikkumine pärast tähelepanu juhtimist.»