Kooli juhtkonnalt saadud hoiatus pani õpetaja töölt lahkuma. Direktor: rahulolematus tema tööga oli suur

«Minu peale on tehtud arvukalt kaebusi. Mind süüdistati, et ma kedagi olen kusagil solvanud. Kuulatakse kaebajaid ja ma ei saa ennast kaitsta ka, sest arutelu ei toimu,» ütleb aastakümneid õpetajana töötanud Marika Loderaud. «Mõtlesin, et ma nüüd ka kaeban «Kuuuurijale», sest mind on nurka aetud. Ühiskonna suhtumises peab midagi muutuma. Kiusamine mitte ühelgi tasandil, ka juhtkonnapoolne õpetajate kiusamine või vanematepoolne kiusamine, ei ole ok. Õpetajad ei ole see prügi, kelle pihta võib lihtsalt kõike öelda,» räägib ta.