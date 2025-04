ÜLESKUTSE «Meie pere otsib endale koduperenaist!» Liina Normet vajab endale asendust

«Meie pere otsib endale koduperenaist. Kuna laste elu on rohkem Dubais ja mina rohkem Eestis, siis otsime kaheks kuuks Dubaisse koduhoidjat, kes oleks minu eest. Ehk siis koristaks, teeks süüa, õpiks ja mängiks kuue-aastase Elliga jne. Lapsed on koolis kella poole neljani, lähevad ja tulevad ise, nii et ka vaba aega on väga palju! Meie poolt lennupiletid, elamine suures privaatses magamistoas enda vannitoaga ning palk 1000 eurot kuus. Tööle asumine kohe ja tagasi Eestisse enne jaanipäeva. Jagamine on tervitatav,» seisab Liina Normeti vahvas Facebooki postituses, kus soovib leida endale paariks kuuks asendust.