«Kuuuurija» käis külas Mulgi vallas Saate külas sotsiaalmajas elaval 64-aastasel Urvel ja tema 24-aastasel pojal Eerikul. Urve ja Eerik avasid meile oma kodu uksed, näidates, kuidas nad praegu elavad ning rääkides sellest, millised mured on neil südamel. Nii ema kui ka poeg on nüüd Mulgi valla eestkoste all ja ametnikud näevad nende aitamisega enda sõnul suurt vaeva. Pere ise tunneb aga, et vald pillub nende aadressil vaid välgunooli. «Mina ei tea üldse, kus minu raha on ja mis sellega tehakse,» kurdab Urve, kes ei saa enda kätte sentigi oma pensionist.