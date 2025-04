Ukse juures seisev mees tutvustas end kui G4Si töötajat, kaelas rippus tal pael, kus peal ka töötõend. Muidu olid mehed tavalistes riietes. «Kõigepealt küsis eespool seisev mees, et ega ta ei ehmatanud mind. Ütles, et naabrimehe juures juba käisid suitsuandurit kontrollimas ja tahaksid ka minu juurde tulla. Ja uurisid, et ega ma ei tea, millal mul teised naabrid koju tulevad.»