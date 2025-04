VIDEO «Putini Rasputin» CNNile: putinism on USAs võitnud

Vene filosoof ja politoloog Dugin, keda sageli nimetatakse «Putini ajuks», tervitas Trumpi teist administratsiooni kui sammu globalismi vastu ja arvas, et Trumpi võit USA 2024. aasta presidendivalimistel on tõend selle kohta, et putinism on USAs võitnud, kirjutab New York Post.