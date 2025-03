ILMA NII RAHAST KUI LOOMADEST Liivamäe miniloomaaia pidaja jaoks lõppes loomade müük tühjade pihkudega

Ehkki nüüdseks on kohus leidnud, et Lääne-Virumaa metsade vahel hobitalu pidaval Marekul on õigus ostja lubatud 6000 eurot mägiveiste, kahe jaanalinnu, emu ja hõberebase eest tagasi saada, ei ole mees ometi saanud ei raha ega ka talle kuulunud loomi.