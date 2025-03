PÄEVAHOROSKOOP 31. märts: Jäära energiatase on kõrge, Vähk tunneb end löögijõulisena

Energiatase on kõrge, sa ei malda paigal olla – valdab kihk tegutseda ning ka teisi tegevusse kaasata. Sul on nutikust äriasjade ajamiseks.

Töö ja raha valdkonnas tuleb ohje kindlakäeliselt hoida. Võimalikud on üllatuslikud muudatused. Pööra need enda kasuks!

Tunned end löögijõulisena. Tahad teha otsustavaid samme, et mingid asjad lõplikult paika panna, või siis vastased täiega rivist välja lüüa.

Tahaksid hea läbisaamise nimel probleemidest mööda vaadata, aga see ei õnnestu. Kui teistel on vaja asju klaarida, tõmmatakse sindki kaasa.

Sul on kasu varasematest kogemustest. Need on sind tublisti targemaks ja tugevamaks teinud, tänu neile näed paremini oma kohta maailmas.