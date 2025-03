GALERII Vaata, kes kohale tulid! Eesti Panga muuseumis esitleti haruldast krooniraamatut

Raamatu tegemine polnud sugugi lihtsate killast. Igas raamatus on kaheksa rahatähte ühekroonisest 500-krooniseni. Lisaks on igal raamatul karp kaane sees, kus on veel üks kupüür. Seega on ühes raamatus kokku üheksa paberraha.

Eesti krooniraamatu esitlus Eesti Panga muuseumis 29.03.2025. Foto: Aira Evard

Kull selgitab raamatu kontseptsiooni läbi näite:

«Ühe raamatu kinkisin näiteks Tartu spordimuuseumile. Ja selle raamatu number – kõik 100 raamatut on nummerdatud – on 63. Aga miks? Sellepärast, et see muuseum on asutatud 1963. aastal. Ja selles raamatus number 63 on üheksa rahatähte. Üks karbikaane sees ja kaheksa rahatähte raamatus. Nende kõigi üheksa raha kolm viimast seerianumbrit on 063,» selgitab Kull.

Nii uuriski ta välja muuseumite, arhiivide ja raamatukogude asutamisaastad. «Vastavalt sellele nad numbrid said. Kihnu muuseum oli eile kohal, neil täitus eelmine aasta 50 aastat muuseumi asutamisest ja nemad said seetõttu raamatu number 74, muuseumi sünniaasta on 1974.»

Krooniraamatu esitlusest võttis osa Ukraina suursaadik Eestis Maksim Konanenko.

«Temale usaldasin krooniraamatu number 91,» ütleb Kull. Saadik saadab raamatu Ukrainasse, 1991. aastal asutatud Ukraina rahvuspanga rahamuuseumile. «Saatkond lubas endapoolse kulleriga transportida,» lisab Kull.

Kull ise on sündinud aastal 1957, sestap on tema isiklikus krooniraamatus kõik rahatähtede seerianumbrid 057. «See on see kontseptsioon,» selgitab autor. «Seetõttu nii kaua läkski.»

Viimase kupüüri leidis ta möödunud aasta suvel, seda Tavidi valuutavahetuspunktist. Tegu oli 50-kroonise rahatähega, mis on välja antud 1994. aastal.

«Kui ma seda raha poleks tänaseni saanud, siis see projekt poleks ellu läinud,» ütleb ta.