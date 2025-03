VASTULÖÖK KRIITIKUTELE Pärnus Kaja Linkmanniga esinenud Kerdo Mölder: kui ta lavale astus, läks telefonimeri tööle!

Nimelt lubas Linkmann olla lausa kuu aega kaine, kui pääseb lauljaga lavale: «Ma lubasin Kerdole, et ma ei joo ja nii ma seda ka teen. Ma olen Respekti suur fänn ja tean kõiki nende lugusid peast. Kui ma pääseksin Kerdoga koos lavale, oleks see mu elu hetk. Ma elan selle unistuse nimel! Ma olen kauemgi kui kuu aega kaine olnud. See ei ole minu jaoks mingi probleem. Ma teen selle ära,» ​rääkis toona Linkmann, kelle sõnul ei ole antud lubadust tal raske teostada. ​