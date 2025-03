ELU25 Juku-Kalle Raid: USA ostis täna Alaska ära, kas see on ka Gröönimaa saatus?

Alaska vahetas omanikku kõigest 7,2 miljoni dollari eest, mis on isegi selle aja kohta 1,5 miljoni ruutkilomeetri territooriumi eest hämmastavalt vähe. See tõestab, et venkudel oli rahaliselt vesi tõega ahjus.

Hindamatu Alaska

Venelased aerutasid emamaale tagasi ning piirkond jäi tühjaks kuni hetkeni, mil Klondike'i kullapalavik alguse sai – see on 1896. aastal. Kullapalavikust pole vast mõtet pikalt pajatada, see ajastu on aluseks sadadele raamatutele ja kümnetele filmidele, üks meisterlikumaid kirjeldajaid on muidugi Jack London.